أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية، أنّها موجودة في السّوق اللبناني لعرض وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في مدنها المتكاملة في مصر، والمتمثلة في مدينتي الجونة على البحر الأحمر وO West غرب القاهرة، إضافةً إلى مدينة أندرمات في سويسرا.

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وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الشركة لزيادة الاستثمار الأجنبي على المستويين الإقليمي والدولي.



وجاء هذا الإعلان خلال احتفال خاصّ نظّمته الشركة في متحف سرسق في بيروت، عرّفت خلاله عن مدنها الثلاث، وذلك بحضورعدد من قياديي ومدراء الشركة، ونخبة من المدعويين والمستثمرين اللبنانيين.

وقد تخلل الحدث حفل كوكتيل وعروضا موسيقية عديدة لاقت إعجاب الحضور.



وتنامت الخبرة الواسعة لشركة أوراسكوم للتّنمية في بناء المدن المتكاملة على مدار أكثر من 30 عامًا. فقد تخصّصت الشركة في إنشاء وجهات متكاملة تلهم سكانها للعيش والعمل والترفيه، وذلك في 6 دول مختلفة في 3 قارات.

وتجمع هذه المدن المتكاملة بين المناطق السّكنيّة والفيلات الخاصّة والشّقق والفنادق، إضافة إلى المرافق التّرفيهيّة والتّجاريّة الحائزة على جوائز عالمية، بما في ذلك ملاعب الغولف ومراسي اليخوت والمرافق الرّياضيّة والمحال والمطاعم.

ويشكّل كلّ مجتمع خططت له الشركة شهادةً لالتزامها بخلق أفضل الوجهات.

وأشار الرئيس التّنفيذيّ لمدينة الجونة محمد عامر إلى أنّه "إلى جانب كونها اليوم وجهة متكاملة مميّزة، تؤمن مدينة الجونة جودة حياة لسكانها لا نظير لها. ويلعب هذا دورًا مهمًا في خلق القيمة وتحسن الأسعار، الأمر الذي رأيناه باستمرار في سوق العقارات في المدينة، والذي يوفر فرص استثمار آمنة. كما أنّ التسليم خلال سنتين فقط يجعل المدينة من بين الأسرع في التسليم في مصر، مما يؤدي إلى زيادة الطلب من العملاء الدوليين يجعلها تحقّق عائداً استثمارياً عقاريًا قويًّا، وتمثّل مخزنًا للقيمة وملاذًا آمنًا للاستثمار".

وتتميّز مدينة الجونة بوجود 18 فندقاً، وملعبين لرياضة الغولف مصمّمَين وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، و3 مراس لليخوت بمستوى عالمي، إضافةً إلى مساحات عمل للشركات النّاشئة وريادة الأعمال والشّركات الخاصّة، و3 مدارس دولية، وأحد المستشفيات الدولية إضافة إلى مركز للمؤتمرات والثّقافة.

وكونها تضمّ 25000 مقيم من أكثر من 50 بلدا، تُعتبر الجونة مدينة متعددة الثقافات تحتوي على 9200 وحدة سكنية. كما تضمّ المدينة مختلف المرافق والبنى الأساسية الّتي تجعلها قبلة للفعاليات الرّياضيّة والفنّيّة الدّوليّة والإقليميّة مثل مهرجان الجونة السينمائي، وهو احد أكبر المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يشهد اهتمام الإعلام، والمشاهير واخصائيي صناعة الافلام من حول العالم. يضاف إلى ذلك بطولة الجونة الدولية للسكواش الّتي انعقدت منها 11 نسخة، فضلًا عن بطولات في رياضات الصّيد، والغولف، والرّياضات المائية، ونصف ماراثون الجونة.



من جهته، أكّد الرئيس التّنفيذيّ لمدينة "O West" ومدن مكادى هايتس وبيوم تامر دويدار، أنّ "O West هي أوّل مدينة سكنية لشركة أوراسكوم للتّنمية غرب القاهرة في مدينة 6 أكتوبر، وهي تخلق فرص استثمار مميزة في ظل النمو المتزايد للسوق العقاري المصري".

وقال: "نسعى في مدينة O West إلى تحقيق التّكامل والتّوافق بين كافّة احتياجات مجتمعاتنا، كما نحرص على تقديم خدمات شاملة وتوفير بيئة مريحة وصحّيّة للمقيمين. ونركّز على توفير كافّة المرافق الحيوية، مثل نادي O West الرياضي والاجتماعي، والمنطقة التّعليمية الّتي تعمل الآن بكامل طاقتها وتضمّ 5 مدارس، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الرّياضيّة، والثّقافيّة، والفّنيّة الّتي تُقام بشكلٍ دائم في المدينة."



وختم كلمته بالقول انه "منذ البدء في تأسيس مدينة O West، ونحن حريصون على دراسة متطلّبات واحتياجات عملائنا والحفاظ على ثقتهم المكتسبة. وقد أطلقنا مؤخّراً Core Apartments الّتي تمّ بيعها خلال ثلاثة أيّام فقط، ممّا يعني أنّها تحظى بثقة كبيرة في أوساط الباحثين عن الاستثمار العقاري. وهذا ما دفعنا إلى العمل على إطلاق المرحلة الثّانية قريبًا".





وتقع مدينة O West على مساحة 4.2 مليون متر مربع، وتضمّ 11 ألف وحدة سكنية. وتقع مدينة O West على مساحة 4.2 مليون متر مربع، وتضمّ 11 ألف وحدة سكنية.

ويُحقّق التخطيط العمراني للمدينة التوازن ما بين المساحات المخصّصة للمباني والمساحات الخضراء. كما وتضمّ أحياء عصرية توفّر أماكن للتفاعلات الاجتماعية.



أمّا مدينة أندرمات في سويسرا، فهي من المدن المتميّزة في مجموعة مدن أوراسكوم للتّنمية، وهي تقع على مساحة 1.57 مليون متر مربع وارتفاع 1444 مترًا فوق سطح البحر، فضلا عن قربها من جبال الألب وموقعها الاستراتيجي، على بعد 90 دقيقة بالسّيارة من زيورخ وساعتين من ميلانو.

وفي نهاية عام 2022، تم بيع 650 شقة ومساكن فندقية.

ومنذ اطلاقه في عام 2007 حتى نهاية عام 2022، حقق المشروع استثمارات بقيمة حوالي 1.4 مليون فرانك سويسري. ويسكن في المدينة عملاء من 38 دولة في العالم، وهي تحتوي على ملعب غولف من 18 حفرة، مطابق لمعايير المسابقات الدولية. وتناسب مدينة أندرمات أيضًا عشّاق رياضة التّزلج.



الجدير بالذكر أنّ اوراسكوم للتّنمية تهدف من خلال وجودها في لبنان إلى تشجيع تحفيز الاستثمار الدولي وتصدير العقارعلى مستوى كافة وجهاتها وبالأخصّ مدن الجونة وO West في مصر، وأندرمات في سويسرا ممّا يدعم تنمية القطاع العقاري وخاصّةً في منطقة الشّرق الأوسط.

للاستفسار وللمزيد من المعلومات حول هذه المدن، يمكن الضغط على الرابط التّالي: https://bit.ly/3E2Jl8x