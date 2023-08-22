عالمياً... أسعار النفط الى مزيد من الارتفاع

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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم على الرغم من مخاوف حول نمو الطلب العالمي على الخام في ظل ارتفاع معدلات الفائدة الرئيسية.وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.84% إلى 81.93 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.77% إلى 85.45 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".( RT + بلومبرغ)