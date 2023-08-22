دول تطالب الهند باستئناف صادراتها من الأرز

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ناشدت سنغافورة وإندونيسيا والفلبين بعض الشركاء الدبلوماسيين في الهند استئناف صادراتها من الأرز بعد قرار تعليق إمدادها.أفادت بذلك صحيفة Lovemint، حيث طلبت سنغافورة من الهند حوالي 110 ألف طن من الأرز، بينما كانت وكالة الغذاء السنغافورية قد أعلنت في وقت سابق أنها تجري محادثات مع الهند لاستئناف صادرات الأرز.وكتبت الصحيفة: "تعمل وكالة الأغذية السنغافورية على نحو وثيق مع المستوردين لزيادة واردات أنواع مختلفة من الأرز من مصادر مختلفة، كما أن سنغافورة على اتصال وثيق مع حكومة الهند للسعي إلى رفع الحظر على التصدير".كذلك أعلنت إندونيسيا عن خططها لاستيراد مليون طن من الأرز من الهند في يونيو بسبب الاضطرابات المحتملة في الإمدادات بسبب الظروف الجوية.من جانبه، طلب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة 200 ألف طن من الأرز من الهند لعملياته الإنسانية وسط ما أسماه "مستوى كارثي" من انعدام الأمن الغذائي العالمي بسبب جائحة "كوفيد-16" والصراع في أوكرانيا.وتعد الهند أكبر مصدر للأرز في العالم، حيث تمثل حوالي 40% من التجارة العالمية في هذه الحبوب. وفي نهاية يوليو الماضي، حظرت الحكومة الهندية تصدير الأرز الأبيض، باستثناء البسمتي، من أجل زيادة المعروض في السوق المحلية، وإبقاء أسعار التجزئة تحت السيطرة. ويمثل الأرز الأبيض 25% من إجمالي الأرز المصدر من الهند.وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" قد قالت في وقت سابق إن مؤشر أسعار الأرز ارتفع بنسبة 2.8% في يوليو مقارنة بالشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 12 عاما، في الوقت الذي قفزت فيه الأسعار في الدول المصدرة الرئيسية نتيجة للطلب المرتفع وتحرك الهند للحد من الصادرات.وحذرت المنظمة من أن هذا الارتفاع "يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن الغذائي لقطاع كبير من سكان العالم، لا سيما الأكثر فقرا ممن يخصصون حصة أكبر من دخولهم لشراء الغذاء".(RT)