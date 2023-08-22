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إقتصاد

ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم

Lebanon 24
22-08-2023 | 02:09
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ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة لبنانية كما ارتفع سعر المازوت 3000 ليرة لبنانية، بينما ارتفع سعر صفيحة المازوت 8000 ليرة وقارورة الغاز 11000 ليرة لبنانية.


وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
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بنزين 95 أوكتان: 1793.000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان: 1831.000 ل.ل.
المازوت: 1665.000 ل.ل.
الغاز: 901.000 ل.ل.
 
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