تراجع في سعر الصرف.. اليكم التسعيرة صباح اليوم

إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية على تسعيرة تراوحت ما بين 89200 و 89500 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.