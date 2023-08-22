15 دولة تسعى للانضمام الى "بنك بريكس"

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يبحث بنك مجموعة "بريكس" الجديد للتنمية NDB طلبات 15 دولة للانضمام إليه، فيما أعلنت رئيسة البنك ديلما روسيف احتمال قبول عضوية 4 أو 5 دول فقط.وقالت روسيف، في حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "بنك التنمية الجديد يدرس طلبات العضوية من حوالي 15 دولة ومن المحتمل أن يوافق على قبول طلبات أربع أو خمس دول".ورفضت روسيف، وهي الرئيسة السابقة للبرازيل، الكشف عن الدول التي تتطلع للانضمام إلى البنك، لكنها أشارت إلى أن الأولوية للتنويع الجغرافي للأعضاء.وأشارت إلى أن بنك التنمية الجديد يحترم الاستقلال السياسي لجميع الدول ولا يضع شروطا سياسية للدول عند منحها القروض، وأضافت: "نحن نرفض الإملاءات والشروط".ولفتت إلى أن البنك يسعى للتميز عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم فرض شروط سياسية عند منحه القروض للدول.وتقرر تأسيس البنك خلال قمة "بريكس" في ديربان بجنوب إفريقيا عام 2013.وفي قمة المجموعة سنة 2014 تم توقيع اتفاقية تأسيس البنك في مدينة فورتاليزا البرازيلية.وافتتح مقر للبنك في موسكو بتاريخ 7 يوليو 2015، حيث يهدف لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في مجموعة "بريكس".لا تسعى لتكون "قوة جماعية مهيمنة جديدة".. لافروف يوضح أولويات مجموعة "بريكس"وتضم مجموعة "بريكس" روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، فيما أعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام للمجموعة، ومنها الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والسعودية ومصر.وانطلقت اليوم في جنوب إفريقيا قمة "بريكس"، التي ستستمر حتى الـ24 من الشهر.(نوفوستي)