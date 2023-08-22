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إقتصاد

صعود الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة بدعم من شركات الرقائق

Lebanon 24
22-08-2023 | 12:00
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ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الرابحين مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق مدعومة بارتفاع نظيراتها في بورصة وول ستريت الليلة الماضية وسط ترقب لإعلان نتائج شركة إنفيديا.
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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مقتفيا أثر المؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا والذي ارتفع 1%.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3%مع صعود الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق وسط تفاؤل إزاء النتائج الفصلية لإنفيديا، شركة صناعة الرقائق الأعلى قيمة في العالم، المقرر إعلانها غدا الأربعاء وفق "رويترز".
وسجلت أسهم شركات إيه.إس.إم.إل القابضة وإيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي لأشباه الموصلات، وجميعها مدرجة في بورصة أمستردام، مكاسب بين 1.4و2%. (العربية)        

المصدر: العربية
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