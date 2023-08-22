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إقتصاد

دبي تُلغي رسوم تداول عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة

Lebanon 24
22-08-2023 | 12:00
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أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، عن إلغاء رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وسعيها كذلك لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب، بهدف زيادة أحجام التداول وجذب المستثمرين.
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وقالت بورصة دبي للذهب والسلع في بيان إن الإعفاء من رسوم عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي يجري تداوله تحت الرمز "DGSG"، سوف يسري اعتبارا من 21 اب 2023 حتى 31 كانون الاول 2023.

وخلال هذه الفترة، ستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن كافة الرسوم الخاصة بها ورسوم شركة دبي لمقاصة السلع، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم. ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع البالغة 0.03 دولار، بحسب البيان. (سكاي نيوز)
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