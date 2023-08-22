أسعار النفط تُجدّد خسائرها

جددت أسعار النفط خسائرها، مع تقييم الأسواق لآفاق العرض والطلب على الخام وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني.



وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.62% إلى 83.94 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.56% إلى 79.67 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ". (روسيا اليوم)

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