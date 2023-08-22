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إقتصاد

أسعار النفط تُجدّد خسائرها

Lebanon 24
22-08-2023 | 16:00
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جددت أسعار النفط خسائرها، مع تقييم الأسواق لآفاق العرض والطلب على الخام وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.62% إلى 83.94 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.56% إلى 79.67 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ". (روسيا اليوم)
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