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إقتصاد

بين روسيا ومصر... تعاون في مجالي الطاقة والكهرباء

Lebanon 24
23-08-2023 | 02:00
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أجرى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك محادثات هاتفية مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، وبحث الجانبان التعاون في مجالي الكهرباء والطاقة.

وناقش الطرفان إمكانيات توسيع التعاون في قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك في قطاع النفط والغاز والكهرباء والطاقة الكهرومائية.
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وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء الروسي أشير إلى أن الاتصالات المكثفة بين بلدينا تعكس الاهتمام المشترك في تعميق التعاون الروسي المصري متعدد الأوجه، ويتم الحفاظ على حوار سياسي منتظم وموثوق على أعلى مستوى.

وقال نوفاك: "نحن نعتبر مصر أحد أهم شركاء روسيا في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية".

وأشار إلى التطور الديناميكي والإيجابي في التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاقتصادي، حيث في عام 2022 زاد حجم التجارة الروسية المصرية بنسبة 30٪ مقارنة بالعام الأسبق، ويسجل مزيدا من النمو في التجارة المتبادلة هذا العام.(RT)


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