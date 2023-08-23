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إقتصاد

استقرار في أسعار الذهب... اليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
23-08-2023 | 05:00
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ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، إذ ساعد تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.
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وبحلول الساعة 03:24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1900.09 دولار للأونصة، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1928.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوياته في شهرين، في حين توقف الارتفاع الذي أخذ عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما تقريبا، مما قدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدا، وفق رويترز.

وستحظى ندوة جاكسون هول السنوية للبنوك المركزية في ولاية وايومنج الأميركية في وقت لاحق من الأسبوع بمتابعة وثيقة بحثا عن أي تلميحات حول رفع أسعار الفائدة، مع التركيز بشكل خاص على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول يوم الجمعة.

وأدت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية في الآونة الأخيرة إلى زيادة الرهانات على أن البنك المركزي سوف يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.49 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1% إلى 920.04 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1260.23 دولار. (العربية) 
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