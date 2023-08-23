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إقتصاد

هذا ما سجله سعر صرف الدولار صباح اليوم

Lebanon 24
23-08-2023 | 04:02
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
وكان قد أقفل مساء أمس الثلاثاء، مسجلا ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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