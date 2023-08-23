هذا ما سجله سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



Advertisement وكان قد أقفل مساء أمس الثلاثاء، مسجلا ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.