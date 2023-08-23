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إقتصاد
الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التعدين والرعاية الصحية
Lebanon 24
23-08-2023
|
06:45
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية التداولات، الأربعاء، إذ قادت أسهم شركات التعدين المكاسب بفضل ارتفاع أسعار المعادن، في حين دعمت روش السويسرية للأدوية أسهم شركات الرعاية الصحية.
وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة. وزادت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.9 بالمئة مع ارتفاع أسعار معظم المعادن الصناعية.
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وقفز سهم روش 3.1 بالمئة بعد أن نشرت شركة الأدوية السويسرية عن غير قصد بيانات تجارب لعلاجها الجديد لسرطان الرئة.
وواصلت الأسهم الأوروبية الارتفاع، الثلاثاء، مع قيادة أسهم شركات تصنيع الرقائق موجة صعود لأسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور تقرير أرباح إنفيديا.
وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.7 بالمئة عند الإغلاق أمس. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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