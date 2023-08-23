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إقتصاد

أسعار النفط تهبط بأكثر من 1 بالمئة

Lebanon 24
23-08-2023 | 08:53
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هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، إذ خيّمت بيانات التصنيع العالمية القاتمة على الأسواق قبل اجتماع سنوي لمحافظي المصارف المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.

وهبط خام برنت 1.31 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 82.72 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.6 بالمئة إلى 78.33 دولار. (سكاي نيوز)
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