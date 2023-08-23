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إقتصاد
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
23-08-2023
|
12:27
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هبط الدولار أمام سلة عملات، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات اقتراب نشاط الأعمال الأميركي من الركود في آب، مع كون النمو في أضعف مستوياته منذ شباط بسبب انكماش حجم الطلب في قطاع الخدمات الضخم.
وقالت (ستاندرد اند بورز جلوبال) إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات في الولايات المتحدة، وهو مؤشر يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، هبط إلى 50.4 نقطة في آب من 52 في تموز، وهو أكبر هبوط منذ تشرين الثاني 2022.
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وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.06 بالمئة إلى 103.53.
وسجل المؤشر أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 103.98 في وقت سابق من الجلسة بعد أن أثرت بيانات محبطة عن النشاط التجاري في أوروبا على اليورو والجنيه الإسترليني.
وتراجع اليورو إلى 1.0802 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ منتصف حزيران.
وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.2623 دولار، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.
وهبط الدولار 0.8 بالمئة أمام الين إلى أدنى مستوي في أكثر من أسبوع إلى 144.725 ين، مبتعدا عن أعلى مستوى في تسعة أشهر البالغ 146.565 الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما ترك المتداولين في حالة ترقب لأي علامات على تدخل من الدولة.
وبلغ سعر اليوان عند الفتح في المعاملات الفورية 7.2870 للدولار، الأربعاء، وبلغ آخر تغير 7.2794 يوان. (سكاي نيوز عربية)
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