مخزونات الخام الأميركية تتراجع.. هذا ما أظهرته آخر الأرقام

أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، اليوم، أن مخزونات النفط الخام تراجعت فيما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.





وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

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وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع 30 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.





كما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 1.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 217.6 مليون وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بتراجعها 0.9 مليون برميل.



هذا وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 0.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 116.7 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاعها 0.2 مليون برميل.



وتراجعت الواردات الأميركية الصافية من النفط الخام الأسبوع الماضي 116 ألف برميل يوميا.

وتراجعت مخزونات النفط الخام 6.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 433.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 2.8 مليون برميل.