في مصر... اكتشاف نفطيّ جديد

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أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، أن شركتها "كوفبيك-مصر" حققت اكتشافا نفطيا جديدا في امتياز جيسوم وغرب طويلة في حوض خليج السويس بمصر.وقالت مؤسسة البترول الكويتية عبر موقعها الإلكتروني، إن الاستكشاف الجديد يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي رسمتها لزيادة معدل الإنتاج.وتابعت: "تماشيا مع الخطة الإستراتيجية التي رسمتها الشركة لزيادة معدل الإنتاج أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) أن شركتها التابعة "كوفبيك-مصر" المحدودة حققت اكتشافاً نفطياً جديداً في امتياز (جيسوم وغرب طويلة) في حوض خليج السويس بمصر".وكانت شركة كايرون قد أعلنت بالأمس تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم - طويلة غرب في خليج السويس، حيث تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50% والشركاء "كايرون-بيك" و"كوفبيك" الكويتية بنحو 50%.وتم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالي GNN-11، وصادفت البئر 165 قدماً من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة، وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويوجد الخزان الرئيسي المنتج بالحقل في تكوين نوخل.وأشار البيان إلى أنه تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخراً في حقل شمال جيسوم الشمالي، وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد على 2500 برميل يومياً.يُذكر أن "الكويتية للاستكشافات البترولية" قد أعلنت في يونيو 2020، تحقيق شركتها التابعة كوفبك مصر المحدودة (كوفبك مصر) أول إنتاج للنفط من البئر التقييمية (4-GNN) في امتياز (جيسوم) الواقع في خليج السويس بجمهورية مصر العربية.(RT)