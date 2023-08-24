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إقتصاد

سعر هاتف "آيفون 15"... هل يتجاوز الـ 2000 دولار؟

Lebanon 24
24-08-2023 | 02:00
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يتوقع أن يكون هاتف "آيفون 15" المرجح الكشف عنه في سبتمبر المقبل، أغلى هاتف تنتجه "آبل" حتى الآن، حيث قد يتجاوز سعره الـ2000 دولار.

وقدر مطلعون على الصناعة أن سعر نسخة "آيفون 15 ماكس 2 تيرابايت"، سيبلغ 2099 دولارا، وهو أعلى بكثير من نقطة الدخول لجهاز كمبيوتر محمول MacBook Pro مقاس 13 بوصة بمبلغ 1299 دولارا.
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وللمقارنة، بدأ سعر هاتف iPhone 14 Pro Max 1TB العام الماضي بسعر 1599 دولارا.

وسيكون هاتف "آيفون" الجديد هو الأول الذي يحتوي على مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، ويشاع أنه يتميز بطبقة نهائية من التيتانيوم، وكاميرا مطورة وشريحة جديدة قوية.

ومن المقرر أن تكشف شركة أبل النقاب عن "آيفون 15" في 12 سبتمبر، ولكن من المحتمل ألا يتم شحن نسخة "برو ماكس" حتى أكتوبر بسبب مشكلات سلسلة التوريد.(RT)

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