دولار السوق الموازية.. اليكم تسعيرته صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الخميس 24 آب 2023، ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح مساء أمس ما بين 89350 و89550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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