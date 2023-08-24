انخفاض صادرات النفط السعودية

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أعلنت هيئة الإحصاء السعودية اليوم الخميس، أن الميزان التجاري للمملكة حقق فائضا بقيمة نحو 38 مليار ريال (حوالي 10 مليارات دولار) في حزيران الماضي.وذكرت الهيئة في تقرير شهري أن الصادرات السلعية للمملكة انخفضت بنسبة 39.7% على أساس سنوي في حزيران لتصل إلى 88.8 مليار ريال، في حين تراجعت الواردات 17.1% إلى 51.4 مليار ريال.وأشارت إلى أن الصادرات البترولية تراجعت 38.3% على أساس سنوي في حزيران، لتصل قيمتها إلى 71.9 مليار ريال، وفق وكالة أنباء العالم العربي. (العربية)