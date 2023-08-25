30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع ارتفاع الدولار.. النفط يتجه لثاني أسبوع من الخسائر
Lebanon 24
25-08-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار النفط لكنه يتجه صوب ثاني أسبوع من الخسائر، الجمعة، مع ارتفاع الدولار قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما انحسرت المخاوف بشأن نقص الإمدادات.
وبحلول الساعة 0434 بتوقيت غرينتش، زاد خام برنت 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.66 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 79.36 دولار للبرميل.
Advertisement
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الخام بين 1.5 و2.5 بالمئة هذا الأسبوع، وهو الأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض.
وقال يب جون رونج، محلل الأسواق لدى آي.جي "لا شك أن التوقعات بشأن سياسات مجلس الاحتياطي ستكون القوة الدافعة الرئيسية للأسواق في الفترة المقبلة".
وأدى حذر المستثمرين قبيل تصريحات رئيس مجلس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في ندوة جاكسون هول إلى رفع الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع، في أكبر مكاسب له خلال شهر، إذ تنتظر الأسواق أي مؤشرات حول المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة مرتفعة.
ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يؤثر سلبا على الطلب.
وعلى جانب العرض، لا تزال المحادثات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشأن صادرات النفط الخام من شمال العراق مستمرة بعد فشل المسؤولين في التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
Lebanon 24
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
13:04 | 2023-08-24
24/08/2023 01:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
07:31 | 2023-08-24
24/08/2023 07:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-08-24
24/08/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
12:29 | 2023-08-24
24/08/2023 12:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاته.. من يرث المليارات التي تركها بريغوجين؟
Lebanon 24
بعد وفاته.. من يرث المليارات التي تركها بريغوجين؟
07:00 | 2023-08-24
24/08/2023 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:00 | 2023-08-25
خسائر جماعية للمؤشرات الأميركية.. وأسهم "تسلا" تخسر 22 مليار دولار في يوم واحد
03:59 | 2023-08-25
كم بلغ سعر الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟
03:30 | 2023-08-25
تقرير لـ"Middle East Eye": لماذا تبحث مصر عن حلفاء ماليين جدد في الشرق؟
23:14 | 2023-08-24
بعد قراره الأخير... هل يتوقف الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة؟
16:09 | 2023-08-24
وزارة العدل الأميركيّة تُقاضي شركة لإيلون ماسك... ما السبب؟
16:00 | 2023-08-24
ماذا تستفيد مصر من الانضمام إلى مجموعة "بريكس"؟
فيديو
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
25/08/2023 11:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
25/08/2023 11:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
25/08/2023 11:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24