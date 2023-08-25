خسائر جماعية للمؤشرات الأميركية.. وأسهم "تسلا" تخسر 22 مليار دولار في يوم واحد

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أغلقت المؤشرات الأميركية على خسائر جماعية حادة في جلسة الخميس بقيادة أسهم التكنولوجيا ووسط ترقب كلمة رئيس الفيدرالي الأميركي يوم الجمعة ضمن مؤتمر جاكسون هول.وأظهرت البيانات التي صدرت اليوم أن المطالبات الخاصة بإعانات البطالة الأميركية تشير إلى أن سوق الوظائف لا يزال قوياً، وهي أنباء يقول البعض إنها قد تدعم رسالة الاحتياطي الفدرالي المتشددة بشأن ارتفاع معدلات الفائدة لفترة أطول.وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.08% أي ما يعادل نحو 274 نقطة في جلسة الخميس مسجلاً أدنى إغلاق له في أكثر من 6 أسابيع.كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1.9% مسجلاً أكبر خسارة يومية له في 3 أسابيع، وانخفض مؤشر S&P 500 بنحو 1.35% وسط خسائر جماعية للقطاع الرئيسية.من جهته، تراجع سهم Tesla بنسبة 2.9% بعد 3 جلسات متتالية الارتفاع لتخسر الشركة نحو 22 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.وتأتي هذه التراجعات ضمن حملة الضغوط التي تعرضت لها أسهم التكنولوجيا الأكثر حساسية لارتفاع معدلات الفائدة مع عودة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية اليوم الخميس.كما هوى سهم Dollar Tree بنحو 13% في جلسة الخميس ليسجل أدنى إغلاق له في 21 شهراً بعد أن توقع بائع التجزئة أرباحاً سنوية أقل بكثير من التقديرات.