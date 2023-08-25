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إقتصاد

كم بلغ سعر الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟

Lebanon 24
25-08-2023 | 03:59
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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