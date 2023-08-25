الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، لكن المعدن النفيس يتجه إلى تسجيل أفضل أداء في ستة أسابيع قبيل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يمكن أن يقدم دلائل حول تحركات أسعار الفائدة.وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2% إلى 1913.10 دولار للأونصة. كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1941.30 دولار.وارتفع الذهب نحو 1.3% منذ بداية الأسبوع، والذي يمكن أن يكون أول أسبوع من المكاسب هذا الشهر، مع صعود الأسعار إلى أعلى مستوى منذ العاشر من آب أمس الخميس، وفق رويترز. (العربية)