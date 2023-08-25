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إقتصاد

اليورو يتراجع والدولار يرتفع.. اليكم الارقام

Lebanon 24
25-08-2023 | 09:25
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تراجع اليورو إلى أدنى مستوى منذ منتصف حزيران، اليوم الجمعة، متأثرا بتزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يوقف قريبا رفع أسعار الفائدة، بينما ارتفع الدولار عموما قبيل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.
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ونقلت رويترز عن ثمانية مصادر مطلعة أن واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي يشعرون بقلق متزايد من ضعف آفاق النمو، وأن النقاش لا يزال مفتوحا إلا أن الزخم للتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة يتزايد.

وتراجع اليورو إلى مستوى منخفض جديد بعد هذا التقرير، ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف حزيران عند 1.0766 دولار تقريبا. وانخفض اليورو 0.3% في أحدث تعاملات اليوم.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، إلى أعلى مستوى منذ السابع من حزيران عند 104.25. وارتفع المؤشر بأكثر من 2% في آب متجها إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت شهرين. (العربية) 

المصدر: العربية
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