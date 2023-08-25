29
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
اليورو يتراجع والدولار يرتفع.. اليكم الارقام
Lebanon 24
25-08-2023
|
09:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجع اليورو إلى أدنى مستوى منذ منتصف حزيران، اليوم الجمعة، متأثرا بتزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يوقف قريبا رفع أسعار الفائدة، بينما ارتفع الدولار عموما قبيل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.
Advertisement
ونقلت رويترز عن ثمانية مصادر مطلعة أن واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي يشعرون بقلق متزايد من ضعف آفاق النمو، وأن النقاش لا يزال مفتوحا إلا أن الزخم للتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة يتزايد.
وتراجع اليورو إلى مستوى منخفض جديد بعد هذا التقرير، ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف حزيران عند 1.0766 دولار تقريبا. وانخفض اليورو 0.3% في أحدث تعاملات اليوم.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، إلى أعلى مستوى منذ السابع من حزيران عند 104.25. وارتفع المؤشر بأكثر من 2% في آب متجها إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت شهرين. (العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
Lebanon 24
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
13:04 | 2023-08-24
24/08/2023 01:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن مسلسل "كريستال"... باميلا الكيك أمضت نهارها قرب حوض السباحة شاهدوا الصور
Lebanon 24
بعيداً عن مسلسل "كريستال"... باميلا الكيك أمضت نهارها قرب حوض السباحة شاهدوا الصور
14:42 | 2023-08-24
24/08/2023 02:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلات وانسجام كبير.. شاهدوا الرقصة الأولى للإعلامية جويس عقيقي وزوجها الوسيم (فيديو)
Lebanon 24
قُبلات وانسجام كبير.. شاهدوا الرقصة الأولى للإعلامية جويس عقيقي وزوجها الوسيم (فيديو)
02:14 | 2023-08-25
25/08/2023 02:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
12:29 | 2023-08-24
24/08/2023 12:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تدرس في فرنسا.. ابنة طوني بارود وكريستينا صوايا حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
تدرس في فرنسا.. ابنة طوني بارود وكريستينا صوايا حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:36 | 2023-08-25
25/08/2023 03:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2023-08-25
الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار
11:55 | 2023-08-25
"ضريبة الكريبتو" الأميركية في الطريق
09:43 | 2023-08-25
إليكم تسعيرة الدولار في هذه الأثناء
09:30 | 2023-08-25
أقوى اقتصاد أوروبي يشهد ركودا في الربع الثاني
09:00 | 2023-08-25
ما تأثير إنضمام مصر والسعوديّة والإمارات إلى "بريكس" على الدولار؟
07:43 | 2023-08-25
بعد 10 سنوات من المنع.. العسل اللبناني الى اوروبا
فيديو
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
25/08/2023 19:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
25/08/2023 19:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
25/08/2023 19:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24