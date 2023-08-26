Advertisement

إقتصاد

العمل لإصلاح منظمة التجارة العالمية... هذا ما تم الاتفاق عليه في مجموعة الدول العشرين

Lebanon 24
26-08-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1101110-638286286941438025.jpg
Doc-P-1101110-638286286941438025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت الحكومة الهندية اليوم الجمعة إن دول مجموعة العشرين وافقت على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية قبل الاجتماع الوزاري الرئيسي للمنظمة في فبراير/شباط المقبل.

وقال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء تجارة دول مجموعة العشرين في راغاستان بغرب الهند "تبادلت مجموعة العشرين الرؤى حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية وأي قرار سيُتخذ خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في فبراير في أبوظبي".
Advertisement

وهيئة الاستئناف في المنظمة، وهي الهيئة المختصة بالبت في النزاعات التجارية الدولية الكبرى، معطلة منذ أكثر من عامين بسبب عرقلة تعيين محكّمين منذ عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وعارضت واشنطن خلال ولاية الرئيس الحالي جو بايدن دعوات الدول الأعضاء بالمنظمة للموافقة على تعيين محكّمين. وبدلا من ذلك، تقود واشنطن مفاوضات حول كيفية إصلاح آلية الفصل في النزاعات المصابة بالشلل.

وتشمل الإصلاحات المقترحة إيجاد منظومة لتسوية النزاعات تكون فعالة ومتاحة لجميع الدول الأعضاء بحلول 2024.

ووافقت دول مجموعة العشرين أيضا في اجتماع راجاستان على تحسين طريقة عمل المنظمة وتعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وتضم مجموعة العشرين دولا تجري أكثر من 75% من التجارة العالمية، وهي تعمل في الوقت الحالي تحت رئاسة الهند.(العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:36 | 2023-08-26
02:00 | 2023-08-26
23:09 | 2023-08-25
14:00 | 2023-08-25
13:00 | 2023-08-25
12:00 | 2023-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24