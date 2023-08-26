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إقتصاد

دولة تحظر إستيراد الملابس المستعملة: تعود للموتى

Lebanon 24
26-08-2023 | 08:00
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حظر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني استيراد الملابس المستعملة إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قائلاً إن ذلك يضر بتطوير صناعة المنسوجات المحلية وإن الملابس تعود لغربيين موتى.

ومثل معظم البلدان الأفريقية، تستورد أوغندا عادة كميات كبيرة من الملابس المستعملة التي يفضلها بعض المستهلكين لانخفاض تكلفتها.
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لكن المصنعين المحليين يشكون من إغراق السوق بالملابس المستعملة ما يقوض قدرة أوغندا على تحسين قيمة صناعة القطن والمنسوجات. (العربية)
 
 

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