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إقتصاد

مقابل 223 ألف دولار.. بيع أول أجهزة آبل للحواسيب الشخصية

Lebanon 24
26-08-2023 | 11:00
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بيع جهاز من أول أجهزة الحاسوب الشخصية التي صنعتها شركة آبل ووقّع عليها أحد مؤسسي الشركة، وهو ستيف وزنياك، في مزاد بأكثر من 223 ألف دولار.

وأعيد الجهاز "آبل-1" لحالته الأولى وأصبح يعمل بلوحة مفاتيح مدمجة، وفقاً لدار مزادات "آر. آر" ومقرها في بوسطن، التي شهدت عملية العرض الخميس.
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يذكر أن نحو 200 جهاز صنعوا في مرآب ستيف جوبز، أحد مؤسسي الشركة، في لوس التوس بكاليفورنيا بين عامي 1976 و1977 وساعد ذلك في إطلاق الشركة التي أصبحت في يونيو الماضي أول شركة متداولة بشكل عام تغلق في يوم تداول على قيمة سوقية بلغت 3 تريليون دولار.

وكان سعر الجهاز في الأصل 666 دولاراً، لكن كان من المتوقع أن يباع في المزاد بنحو 200 ألف دولار، وفقاً لدار المزادات.

وحمل جهاز "آبل-1" توقيع "ووز"، اختصاراً لوزنياك، وظهر في فعالية بجامعة براينت عام 2017.
 
وحصل عليه شخص باعه عام 1980 في معرض لهواة الحواسيب في ماساتشوستس واستُخدم حتى الثمانينات. وأعيد لحالة التشغيل الأصلية هذا العام على يد خبير آبل كوري كوهين.

واشتراه أخيراً في المزاد جامع تحف، فضل عدم الكشف عن هويته، وفقاً لدار المزادات.

كما بيع في نفس المزاد إعلان مكتوب بخط اليد للحاسوب "آبل-1" كان جوبز هو من كتبه، وذلك مقابل 176 ألف دولار.

كما بيع شيك "رقم 2" من شركة آبل بتوقيع جوبز ووزنياك يرجع تاريخه إلى 19 آذار 1976، وذلك مقابل أكثر من 135 ألف دولار. (العربية)

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