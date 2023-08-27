الأسعار ارتفعت بنسبة 50%.. مدينة عربية تتصدر مدن العالم في نمو أسعار المساكن الفاخرة

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في دبي، ارتفعت أسعار المنازل الفاخرة بنسبة 50% تقريبًا خلال العام حتى شهر حزيران، لتحافظ على أعلى تصنيف لها للربع الثامن على التوالي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن نايت فرانك.وفقًا للبيانات الصادرة هذا الأسبوع عن شركة الاستشارات العقارية، ارتفعت الأسعار في دبي بنسبة 225%منذ أن وصلت إلى أدنى مستوى لها بسبب وباء كورونا خلال الربع الثالث من عام 2020. وحافظت الإمارة على صدارتها في الترتيب العالمي للربع الثامن على التوالي.وجاءت طوكيو في المركز الثاني حيث شهدت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 26.2%، ثم مانيلا ثالثا، حيث ارتفعت بنسبة 19.9%.ومن بين المدن الأخرى التي شهدت زيادات جديرة بالملاحظة كانت شنغهاي الصينية التي ارتفعت 6.7%، وسنغافورة التي ارتفعت 4.2%.ولاحظ التقرير أن "تدفق المغتربين إلى سنغافورة، مدفوعا بقطاع الخدمات المالية والمهنية المزدهر، أثر على سوق الإيجار أكثر من سوق المبيعات"، مشيرا إلى أن هذا التناقض يرجع جزئيا إلى الضرائب المفروضة على المشتريات من قبل المشترين الأجانب.ومنذ نهاية نيسان، يتعين على الأجانب الذين يشترون عقارات سكنية في سنغافورة دفع 60% رسوم دمغة إضافية للمشتري، أي ضعف النسبة السابقة البالغة 30%.وانخفضت الأسعار في هونغ كونغ بنسبة 1.5% خلال العام الماضي نتيجة لارتفاع المخزون غير المباع من المشاريع المطورة حديثًا. وفي محاولة لتحفيز الطلب، رفعت حكومة هونغ كونغ نسبة قروض الرهن العقاري إلى 70% من القيمة الأساسية للعقارات السكنية التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار هونغ كونغ (1.9 مليون دولار أميركي) أو أقل.ومع ذلك، قال محللو نايت فرانك إنه على الرغم من أنه من المرجح أن يكون هذا التغيير موضع ترحيب من قبل المشترين، إلا أن قدرة هذه الخطوة على "تعزيز النمو بشكل كبير" لا تزال غير مؤكدة.وتشمل حالات الركود الأخرى نيويورك، التي انخفضت أسعارها بنسبة 3.9%، وسان فرانسيسكو التي سجلت انخفاضًا بنسبة 11.1%. وجاءت فرانكفورت الألمانية في أدنى القائمة بانخفاض قدره 15.1%.وفي جميع المجالات، ارتفع متوسط الأسعار السنوية بنسبة 1.5% في 46 سوقًا بموجب مؤشر نايت فرانك برايم للمدن العالمية.(cnbc)