أحجام التجارة العالمية ستنمو بوتيرة معتدلة في الربع الثالث 2023

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قالت منظمة التجارة العالمية في تقريرها الأخير إن أحجام التجارة العالمية ستنمو بوتيرة معتدلة في الربع الثالث من العام الجاري بعد ربعين متتاليين من الانخفاض.وأوضحت المنظمة أن مقياس السلع الدوري للمنظمة قفز إلى نحو 99 نقطة من القراءة السابقة البالغة 95.6 نقطة المعلن عنها في ايار.ويشير خط الأساس البالغ 100 نقطة إلى النمو خلال الربع التالي الذي يتماشى مع الاتجاهات متوسطة المدى.وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسات النقدية والطلب الضعيف على الواردات أثر على أحجام التجارة العالمية.ولفت إلى أن نمو التجارة المتوقع بنسبة 1.7% للعام الحالي لا يزال قابلاً لأن يتحقق في حال انتعاش التجارة في النصف الثاني 2023 كما هو متوقع. (العربية)