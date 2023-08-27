Advertisement

إقتصاد

حول الروبل وبورصة موسكو... اليكم هذه المعلومات

Lebanon 24
27-08-2023 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1101498-638287599561530180.jpg
Doc-P-1101498-638287599561530180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صعد مؤشرا بورصة موسكو كذلك ارتفعت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية، بعد أن كانت قد تراجعت أمس.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.41% إلى 3150.39 نقطة.
Advertisement

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.39% إلى 1047.39 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كما صعدت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية، وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 20 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 94.66 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 30 كوبيكا إلى 102.35 روبل، بينما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بنحو طفيف بواقع 3 كوبيكات إلى 12.97 روبل، بحسب ما أظهرته التداولات.(RT)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2023-08-27
14:00 | 2023-08-27
12:00 | 2023-08-27
09:49 | 2023-08-27
05:22 | 2023-08-27
04:11 | 2023-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24