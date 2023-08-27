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إقتصاد
انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيزيد قيمة الجنيه... هذا ما اعلنه أحد الوزراء في مصر
Lebanon 24
27-08-2023
|
14:00
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قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، إن انضمام بلاده لمجموعة "بريكس" سيساعد في تنفيذ عدد من المبادرات التي تسعى مصر إلى تنفيذها، وسيزيد قيمة العملة المحلية.
وأكد المصيلحي خلال وضع حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي في الأقصر جنوب العاصمة، أن "انضمام مصر لبريكس سيساعد في تنفيذ العديد من المبادرات التي تسعى مصر إلى تنفيذها كالتعاون التجاري مع الجانب الروسي باستخدام العملات المحلية الروبل والجنيه، وكذلك المبادرات مع كل من الصين والهند".
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واعتبر أن الأمر سينعكس إيجابيا وسيقلل الضغط على الدولار، وسيزيد من قيمة الجنيه المصري.
ولفت إلى أن تلك الدول تسعى إلى إنشاء ائتلاف اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد لمواجهة هيمنة بعض الدول المسيطرة من خلال الدولار ووضع قواعد التجارة الدولية.
وأكد المصيلحي ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات حتى نستطيع أن نجني ثمارا مثل هذا التكتل الاقتصادي الجديد لتحقيق التوازن في الاقتصاد العالمي.
وكانت بريكس أعلنت في قمتها الخميس الفائت بجنوب إفريقيا، موفقتها على توسيع المجموعة وضم ست دول جديدة، ثلاث منها عربية هي السعودية والإمارات ومصر، بالإضافة إلى إيران وإثيوبيا والأرجنتين.
بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العمل يجري لتذليل الصعوبات أمام إنشاء عملة موحدة في التبادلات ضمن بريكس، في حين قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن انضمام أعضاء جدد للمجموعة سيمنحها دفعة قوية ونوعية.(RT)
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