27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
ثاني السفن العالقة تغادر ميناء أوديسا... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
27-08-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن ثاني سفينة من السفن العالقة في ميناء أوديسا بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود غادرت الميناء اليوم.
وأضاف أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن السفينة بريموس التي ترفع علم ليبيريا بدأت في الإبحار عبر ممر مؤقت فُتح للسفن المدنية ، وعلى متنها منتجات من الصلب إلى دول إفريقية.
Advertisement
أعلنت أوكرانيا يوم 16 أغسطس الجاري مغادرة أول سفينة شحن من ميناء على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد، وسط آمال بأن يكون حلا بديلا بعد توقف اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا.
وقالت شركة "برينهارد شولت" لتشغيل السفن يوم الأربعاء 16 أغسطس الجاري، إن السفينة "جوزيف شولت" غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في طريقها إلى إسطنبول في تركيا.
وأضافت الشركة في بيان أن السفينة المملوكة لها بشكل مشترك مع بنك صيني تستخدم الممر الذي تم فتحه "للسماح بعبور آمن لسفن متجهة جنوبا"، وستسير عبر المياه الإقليمية لأوكرانيا ورومانيا وتركيا.
وأعلنت أوكرانيا قبل نحو أسبوعين عن فتح "ممر إنساني" في البحر الأسود للسماح بعبور سفن شحن عالقة في موانيها منذ بدء روسيا غزوها الشامل في 24 فبراير شباط 2022. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار.. إليكم ما سيجري!
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار.. إليكم ما سيجري!
03:30 | 2023-08-27
27/08/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: حادث سير مروّع يودي بحياة الشابة جيزيل
Lebanon 24
بالصور: حادث سير مروّع يودي بحياة الشابة جيزيل
14:15 | 2023-08-27
27/08/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. هذا ما اكتشفه المواطنون!
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. هذا ما اكتشفه المواطنون!
02:33 | 2023-08-27
27/08/2023 02:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال كبير واصابات بالرصاص.. هذا ما يجري في الناعمة! (فيديو)
Lebanon 24
اشكال كبير واصابات بالرصاص.. هذا ما يجري في الناعمة! (فيديو)
15:01 | 2023-08-27
27/08/2023 03:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثل اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه.. وجمال عروسه الفنانة حديث الجمهور: "بتجنن"
Lebanon 24
الممثل اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه.. وجمال عروسه الفنانة حديث الجمهور: "بتجنن"
14:40 | 2023-08-27
27/08/2023 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2023-08-27
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2023-08-27
انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيزيد قيمة الجنيه... هذا ما اعلنه أحد الوزراء في مصر
12:03 | 2023-08-27
حول الروبل وبورصة موسكو... اليكم هذه المعلومات
12:00 | 2023-08-27
أحجام التجارة العالمية ستنمو بوتيرة معتدلة في الربع الثالث 2023
09:49 | 2023-08-27
اليكم تسعيرة دولار السوق الموازية عصرا
05:22 | 2023-08-27
صيادو الاسماك.. لوضع حد للتفلت في الصيد البحري واستعمال الديناميت
فيديو
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
28/08/2023 01:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
01:24 | 2023-08-27
28/08/2023 01:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
28/08/2023 01:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24