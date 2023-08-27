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إقتصاد

ثاني السفن العالقة تغادر ميناء أوديسا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-08-2023 | 16:00
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قال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية، اليوم الأحد، إن ثاني سفينة من السفن العالقة في ميناء أوديسا بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود غادرت الميناء اليوم.

وأضاف أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن السفينة بريموس التي ترفع علم ليبيريا بدأت في الإبحار عبر ممر مؤقت فُتح للسفن المدنية ، وعلى متنها منتجات من الصلب إلى دول إفريقية.
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أعلنت أوكرانيا يوم 16 أغسطس الجاري مغادرة أول سفينة شحن من ميناء على البحر الأسود عبر ممر ملاحي جديد، وسط آمال بأن يكون حلا بديلا بعد توقف اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا.

وقالت شركة "برينهارد شولت" لتشغيل السفن يوم الأربعاء 16 أغسطس الجاري، إن السفينة "جوزيف شولت" غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في طريقها إلى إسطنبول في تركيا.

وأضافت الشركة في بيان أن السفينة المملوكة لها بشكل مشترك مع بنك صيني تستخدم الممر الذي تم فتحه "للسماح بعبور آمن لسفن متجهة جنوبا"، وستسير عبر المياه الإقليمية لأوكرانيا ورومانيا وتركيا.

وأعلنت أوكرانيا قبل نحو أسبوعين عن فتح "ممر إنساني" في البحر الأسود للسماح بعبور سفن شحن عالقة في موانيها منذ بدء روسيا غزوها الشامل في 24 فبراير شباط 2022. (العربية) 
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