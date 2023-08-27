دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 89150 و89450 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما تراوح صباحاً ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.