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إقتصاد

هل ينضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين؟

Lebanon 24
28-08-2023 | 00:29
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دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يتولى بلده الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، إلى ضم الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة التي تتألف من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي وتشكل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
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وقال مودي خلال منتدى "ب 20" للأعمال الذي يُشكّل مقدّمة لقمة مجموعة العشرين المقررة في 9 و10 أيلول في نيودلهي "وجهنا دعوة الى الاتحاد الأفريقي مع رؤية منحه العضوية الدائمة".

وبلغ إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأفريقي، الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقرا له، 3 تريليونات دولار العام الماضي وهو يضمّ 55 دولة عضوا، لكن عضوية خمس دول تحكمها مجالس عسكرية حاليا باتت معلّقة.

وأشار مودي إلى أن بلده سيقدم الحل لمشاكل سلاسل التوريد، وقال إن الهند هي "الحل" لخلق "سلسلة توريد عالمية وفّعالة وموثوقة" بعد الاضطرابات التي نتجت من جائحة كوفيد-19، خصوصا أن نيودلهي تعمل على تعزيز التصنيع للتنافس مع الصين.

وأضاف أن العالم "تغيّر كثيرا بعد كوفيد-19، ولم يعد بإمكانه النظر إلى سلسلة التوريد العالمية كما كانت"، وتابع "لذلك يخوض العالم اليوم صراعا مع هذه المسألة، وأودّ أن أؤكد أن الحل لهذه المشكلة هو الهند".

وفي لقاء نادر وجها لوجه، اجتمع مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة بريكس الأخيرة في جنوب أفريقيا في ما وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه "تبادل صريح ومعمق لوجهات النظر".

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعرب في كانون الأول، عن رغبته في أن ينضمّ الاتحاد الأفريقي "إلى مجموعة العشرين كعضو دائم"، مضيفا أن حصول ذلك "تأخر كثيرا لكنه سيحدث"، مع الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة العضوة في مجموعة العشرين. (الجزيرة) 
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