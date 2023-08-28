على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 89000 و89500 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على تسعيرة ما بين 89150 و89450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.