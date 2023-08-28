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إقتصاد
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
28-08-2023
|
02:55
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 89000 و89500 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على تسعيرة ما بين 89150 و89450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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