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إقتصاد

بشأن "صفقة الحبوب"... أنقرة والأمم المتحدة تجددان المفاوضات مع موسكو

Lebanon 24
28-08-2023 | 03:07
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أفادت وكالة "نوفوستي" بأن أنقرة والأمم المتحدة تبحثان حاليا إمكانية إجراء مفاوضات مع الوفد الفني الروسي في اسطنبول بشأن صفقة الحبوب، وتعدان مقترحات محددة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مشارك في المفاوضات قوله: "نعمل حاليا على بحث إمكانيات لعقد هذا اللقاء. نعد مقترحات محددة للمناقشة. وتجري الاتصالات عبر القنوات المناسبة. لا تتوقف هذه العملية".
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وكتبت صحيفة "Milliyet" التركية، سابقا، عن احتمال إجراء مفاوضات ثلاثية بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب.  

وانتهى سريان مفعول صفقة الحبوب في 18 تموز الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديد الصفقة. وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، إلى أن شروط الصفقة الخاصة بروسيا لم يتم تنفيذها بالرغم من الجهود الأممية، لأن الدول الغربية لم تنو تنفيذ وعودها. وشدد بوتين أكثر من مرة على أن الغرب نقل معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لصفقة الحبوب وهو إمداد الحبوب إلى الدول المحتاجة بما فيها الإفريقية لم يتم تنفيذه.
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