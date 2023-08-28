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إقتصاد
رونالدو يرفع عائدات بثّ الدوري السعودي عالميّاً بنسبة 650 بالمئة
Lebanon 24
28-08-2023
|
05:34
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ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن عائدات بث الدوري السعودي لكرة القدم، ازدادت بنسبة 650 % منذ انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد العام الماضي.
وجاء ذلك وفقا لكارلو نهرا الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين.
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وقال نهرا إنه يتم حاليا بث مباريات الدوري السعودي في 140 دولة.
وأشار نهرا في مقابلة نشرتها وكالة أنباء "بلومبيرغ": "نحاول أن نكون مختلفين، لذلك فإننا نرحب بأي نوع من أنواع التغيير أو التطوير الذي يمكن إدخاله على الدوري السعودي".
وأوضح أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين ما زالت "ملتزمة تماما" المشاركة في دوري أبطال آسيا، المسابقة الأولى على مستوى الأندية في القارة.
وأضاف أن أي محادثات بشأن انضمام فرق الدوري السعودي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ستكون على الأرجح بين منظم البطولة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد السعودي لكرة القدم. (روسيا اليوم)
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