Advertisement

إقتصاد

خطوة مفاجئة من "رولكس"... صفقة تهز سوق الساعات الفاخرة

Lebanon 24
28-08-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1101769-638288340895741913.png
Doc-P-1101769-638288340895741913.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في صفقة مفاجئة هزت سوق تجارة الساعات الفاخرة، وافق الملياردير السويسري يورغ جي بوخرير، البالغ من العمر 87 عاما، على بيع المحلات الفاخرة التي تحمل اسمه "بوخرير" إلى شركة "رولكس".

وكانت عائلة "بوخرير"، سيطرت لأكثر من قرن من الزمان، عبر ثلاثة أجيال، على بيع الساعات باهظة الثمن والأحجار الكريمة لأثرياء العالم ومشاهيره، عبر سلسلة متاجر تجزئة للساعات والمجوهرات الأكثر تميزا بالعالم. (سكاي نيوز)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2023-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2023-08-28
11:02 | 2023-08-28
10:29 | 2023-08-28
10:00 | 2023-08-28
08:00 | 2023-08-28
06:30 | 2023-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24