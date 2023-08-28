خطوة مفاجئة من "رولكس"... صفقة تهز سوق الساعات الفاخرة

في صفقة مفاجئة هزت سوق تجارة الساعات الفاخرة، وافق الملياردير السويسري يورغ جي بوخرير، البالغ من العمر 87 عاما، على بيع المحلات الفاخرة التي تحمل اسمه "بوخرير" إلى شركة "رولكس".



وكانت عائلة "بوخرير"، سيطرت لأكثر من قرن من الزمان، عبر ثلاثة أجيال، على بيع الساعات باهظة الثمن والأحجار الكريمة لأثرياء العالم ومشاهيره، عبر سلسلة متاجر تجزئة للساعات والمجوهرات الأكثر تميزا بالعالم. (سكاي نيوز)

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