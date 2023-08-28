أسعار الغاز تقفز في البورصات الأوروبية

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قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في البورصات الأوروبية، اليوم، بنحو 10% على خلفية تقارير تحدثت عن إضراب عمال في أستراليا، الأمر الذي قد يؤثر على إمدادات الغاز المسال من هذا البلد.كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر ايلول على مؤشر TTF (أكبر مركز للغاز في أوروبا) بنسبة 9.9% إلى 426.7 دولار لكل ألف متر مكعب.وكانت عقود الوقود الأزرق قد استهلت تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.3% عند 393.7 دولار لكل ألف متر مكعب، لكنها زادت من ارتفاعها بعد التقارير عن إضراب محتمل في أستراليا.