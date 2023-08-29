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إقتصاد

قيود أميركية على بعض الشركات الصينية... ما هو السبب؟

Lebanon 24
29-08-2023 | 00:00
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أثارت بكين "مخاوف جدية" مع الولايات المتحدة بشأن القيود التجارية التي تفرضها على الشركات الصينية، محذرة من أنها تهدد "أمن واستقرار" سلاسل الإمداد العالمية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، بالتوقيت المحلي الصيني.
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وفي بيان أعقب محادثات الاثنين في بكين، بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيرته الأميركية جينا ريموندو، نقلت وكالة شينخوا عن وانغ أنه حض واشنطن على "مطابقة أقوالها بأفعالها".

وقالت الوكالة إن وانغ أثار "مخاوف جدية بشأن قضايا عدة تشمل التعرفات الجمركية الأميركية على البضائع الصينية بموجب القسم 301، وسياسات أشباه الموصلات والقيود على الاستثمارات المتبادلة والدعم التمييزي والعقوبات على الشركات الصينية"، في إشارة إلى مجموعة من الإجراءات تعتبرها واشنطن ضرورية "للتخلص من مخاطر" سلاسل التوريد الخاصة بها.

وأضاف وزير التجارة الصيني أن "الإجراءات الأحادية والحمائية تتعارض مع قواعد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، ولن تؤدي إلا إلى الإضرار بأمن سلاسل الامداد والصناعات العالمية واستقرارها".(الحرة) 
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