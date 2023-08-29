29
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
قيود أميركية على بعض الشركات الصينية... ما هو السبب؟
Lebanon 24
29-08-2023
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت بكين "مخاوف جدية" مع الولايات المتحدة بشأن القيود التجارية التي تفرضها على الشركات الصينية، محذرة من أنها تهدد "أمن واستقرار" سلاسل الإمداد العالمية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، بالتوقيت المحلي الصيني.
Advertisement
وفي بيان أعقب محادثات الاثنين في بكين، بين وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو ونظيرته الأميركية جينا ريموندو، نقلت وكالة شينخوا عن وانغ أنه حض واشنطن على "مطابقة أقوالها بأفعالها".
وقالت الوكالة إن وانغ أثار "مخاوف جدية بشأن قضايا عدة تشمل التعرفات الجمركية الأميركية على البضائع الصينية بموجب القسم 301، وسياسات أشباه الموصلات والقيود على الاستثمارات المتبادلة والدعم التمييزي والعقوبات على الشركات الصينية"، في إشارة إلى مجموعة من الإجراءات تعتبرها واشنطن ضرورية "للتخلص من مخاطر" سلاسل التوريد الخاصة بها.
وأضاف وزير التجارة الصيني أن "الإجراءات الأحادية والحمائية تتعارض مع قواعد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، ولن تؤدي إلا إلى الإضرار بأمن سلاسل الامداد والصناعات العالمية واستقرارها".(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ابنة أنابيلا هلال كبرت وأصبحت شابة.. احتفلت بعيدها في إسطنبول تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
ابنة أنابيلا هلال كبرت وأصبحت شابة.. احتفلت بعيدها في إسطنبول تعرفوا إليها (صور)
04:19 | 2023-08-28
28/08/2023 04:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو يُعانقها ويقبلها.. أجواء رومنسية بين ماريتا الحلاني وزوجها الوسيم شاهدوا الصور
Lebanon 24
ظهر وهو يُعانقها ويقبلها.. أجواء رومنسية بين ماريتا الحلاني وزوجها الوسيم شاهدوا الصور
03:51 | 2023-08-28
28/08/2023 03:51:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن رحلات السفر في مطار بيروت.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ عن رحلات السفر في مطار بيروت.. إليكم الجديد
04:30 | 2023-08-28
28/08/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. خبرٌ يكشف ما جرى بالسيدة التي سرقت 85 ألف دولارٍ في النبطية!
Lebanon 24
الآن.. خبرٌ يكشف ما جرى بالسيدة التي سرقت 85 ألف دولارٍ في النبطية!
14:45 | 2023-08-28
28/08/2023 02:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ "هوت شورت" وتوب كروشيه... الممثلة السورية الشهيرة تُثير الجدل بتاتو كبير على جسدها (صور)
Lebanon 24
ظهرت بـ "هوت شورت" وتوب كروشيه... الممثلة السورية الشهيرة تُثير الجدل بتاتو كبير على جسدها (صور)
03:13 | 2023-08-28
28/08/2023 03:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:29 | 2023-08-29
سعر جديد للترابة في لبنان... اليكم آخر الأرقام
02:09 | 2023-08-29
ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم
02:00 | 2023-08-29
في سوريا... تعديلات ضريبية جديدة
23:24 | 2023-08-28
في مصر... ارتفاع ملحوظ بأسعار الادوية
15:19 | 2023-08-28
بوتين لن يحضر.. لافروف سيشارك في قمة مجموعة العشرين
14:00 | 2023-08-28
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
فيديو
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
23:27 | 2023-08-28
29/08/2023 09:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
00:13 | 2023-08-28
29/08/2023 09:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
29/08/2023 09:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24