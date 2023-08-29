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إقتصاد

أغنى سيدات روسيا... تعرفوا عليها

Lebanon 24
29-08-2023 | 04:00
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حافظت تاتيانا باكالتشوك المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Wildberries، وهو موقع للتجارة الإلكترونية، على صدارتها لأغنى سيدات روسيا وذلك للعام الثاني على التوالي.

ووفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية، فإن ثروة باكالتشوك بلغت هذا العام مستوى 7 مليارات دولار، وحلت في المرتبة الثانية سيدة الأعمال تاتيانا ليتفينينكو بثروة تقدر بـ2.8 مليار دولار.
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وحصلت ليتفينينكو على حصة 20.6 بالمائة في الشركة الزراعية "فوس أغرو" (Phosagro) من زوجها فلاديمير ليتفينينكو، فيما جاءت فرفارا سكوتش في المركز الثالث بثروة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وتمتلك سكوتش 15% في شركة USM منذ ديسمبر 2020.

وWildberries هو موقع للتجارة الإلكترونية يبيع مختلف العلامات التجارية، ويجذب قرابة مليوني زائر يوميا، وقد لقي الموقع رواجا في روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

في البداية كان الموقع الإلكتروني يقوم ببيع ملابس الأطفال، لكنه اليوم يعرض كل شيء من الملابس ومستحضرات التجميل إلى المنتجات المنزلية ولعب الأطفال.

وقبل إدارة Wildberries كانت باكالتشوك تعمل معلمة لغة إنكليزية، وقامت بتأسيس الموقع في 2004، عندما كانت في إجازة الأمومة، حيث بدأت تفكر في الصعوبة التي تواجهها الأمهات في التسوق لشراء الملابس، لذلك قررت باكالتشوك تجاوز الصعوبة عن طريق إنشاء شركة Wildberries.(نوفوستي)


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