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إقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم

Lebanon 24
29-08-2023 | 02:09
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ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 9 الاف ليرة والبنزين 98 اوكتان 9 الاف ليرة والمازوت الفي ليرة والغاز 6 الاف ليرة. واصبجت الاسعار كالآتي:

 بنزين 95 اوكتان :  1.805.000 ليرة.

بنزين 98 اوكتان: 1.843.000 ليرة.
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مازوت: 1.673.000 ليرة

غاز: 907.000 ليرة
 
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