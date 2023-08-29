ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم

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ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 9 الاف ليرة والبنزين 98 اوكتان 9 الاف ليرة والمازوت الفي ليرة والغاز 6 الاف ليرة. واصبجت الاسعار كالآتي:بنزين 95 اوكتان : 1.805.000 ليرة.بنزين 98 اوكتان: 1.843.000 ليرة.مازوت: 1.673.000 ليرةغاز: 907.000 ليرة