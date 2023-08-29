تراجع طفيف.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89250 و 89550 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.