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إقتصاد
تراجع طفيف.. اليكم سعر صرف الدولار صباح اليوم
Lebanon 24
29-08-2023
|
03:08
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سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89250 و 89550 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 89300 و89600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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