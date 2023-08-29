غدا.. "تويوتا" تستأنف الإنتاج بمصانع التجميع اليابانية

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تستأنف شركة "تويوتا موتور" العمليات في مصانع التجميع التابعة لها في اليابان غدا الأربعاء، بعدما أدى عطل في نظام الإنتاج إلى توقف التشغيل المحلي في أكبر شركة لصناعة السيارات بالعالم من حيث المبيعات.وقالت الشركة إنها ستستأنف عمل 25 خط إنتاج في 12 مصنعا بسوقها المحلية، اعتبارا من صباح غد الأربعاء على أن يتم تشغيل مصنعيها الآخرين اعتبارا من بعد الظهر ، وفق "رويترز". (العربية)