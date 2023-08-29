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إقتصاد

"غوغل" تُتيج أدوات الذكاء الاصطناعي بـ30 دولاراً

Lebanon 24
29-08-2023 | 13:00
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ذكرت "وول ستريت جورنال، أنّ "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" تعتزم إتاحة مجموعتها من الأدوات العاملة بتقنية الذكاء الاصطناعي لحسابات الشركات على خدمة "جي.ميل" مقابل 30 دولارا شهريا للفرد.

ومن المتوقع، وفق المصدر، أن يعلن توماس كوريان الرئيس التنفيذي لـ"غوغل كلاود" عن هذا الأمر خلال المؤتمر السنوي للشركة في سانفرانسيسكو". (سكاي نيوز)
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