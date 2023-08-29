حول النموّ الاقتصادي في الصين... اليكم هذه المعلومات

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قلص الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الصين خلال 2023 إلى 5.1% بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت عند 5.2% وأقرب إلى توقعات الحكومة البالغة 5%.ويعزى هذا التخفيض في توقعات النمو جزئيا إلى انخفاض توقعات النمو للربع الثالث، حيث باتت توقعات الاقتصاديين تشير إلى نمو بـ 4.4% بتراجع عن التوقعات السابقة البالغة 4.6%.جودونج الصينية للاتصالات تجمع 150 مليون دولار من صندوق سيادي بالشرق الأوسطومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.5% في عام 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة لنمو بنسبة 4.8%.كما قلص الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" توقعاتهم للمؤشرات الرئيسية، حيث يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% فقط في عام 2023، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 0.9%.وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في يوليو للمرة الأولى منذ فبراير 2021.وفي مقابلة مع قناة "العربية" قال الرئيس التنفيذي لـ Trade & Working Capital بيهس بغدادي، إن الحكومة الصينية اتخذت خطوات إيجابية لتنشيط الاقتصاد، وهي في الاتجاه الصحيح، خاصة المتعلق منها بالقطاع العقاري.وأضاف أنه تم تخفيف قيود الحصول على قروض عقارية خاصة لمن ليس لديه منزل، وهذا يعزز القطاع العقاري في الصين."في العام الماضي كان لدى الحكومة الصينية خطة لبناء 6.5 مليون منزل في 40 مدينة، على أن تباع بأسعار مخفضة، والملفت هو نزول أسعار العقارات في شهري يونيو ويوليو"، وفقا لبغدادي.وأوضح أن يوم الجمعة الماضية اتخذت الحكومة الصينية عددا من القرارات غير المرتبطة بالسوق العقارية، والتي كانت متعلقة ببرنامج للأدوية والأجهزة الطبية سيتم تنفيذه بين عامي 2023 و2025، وبالتالي فإن الحكومة بدأت تنشيط قطاعات أخرى من الاقتصاد.وبحسب بغدادي، فإن ما يدفع للتخوف بشأن اقتصاد الصين هو انكماش القطاع الصناعي للشهر الخامس على التوالي.(العربية)