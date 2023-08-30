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إقتصاد

نظام دفع جديد يعتمده المركزي الروسي... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-08-2023 | 04:00
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اعتمد البنك المركزي الروسي نظام دفع جديدا في البلاد يتيح تنفيذ الحوالات البنكية الخارجية، وأدرج "بنك روسيا" نهاية الأسبوع الماضي نظام Kwikpay في لائحة أنظمة الدفع المعتمدة.

وبحسب موقع Kwikpay، الذي أطلق الشهر الجاري، فإن الحوالات المالية متاحة للعملاء في نحو 40 دولة، بما في ذلك دول غير صديقة لروسيا.
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وتوفر Kwikpay خدمة الحوالات المالية إلى البلدان القريبة جغرافيا إلى روسيا وإلى دول أوروبية غير صديقة كإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن عمولة تنفيذ الحوالة المالية تتراوح بين 0 و5% وتعتمد على الدولة التي يتم تنفيذ الحوالة إليها.

بعد فرض الغرب عقوبات على موسكو في 2014 بذريعة انضمام شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا، بدأ البنك المركزي الروسي بتطوير منظومة دفع روسية لتقليل الاعتماد على أنظمة الدفع الغربية، كذلك عمل البنك على تعزيز العلاقات المالية المصرفية مع الدول الصديقة.
(نوفوستي)

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