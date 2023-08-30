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إقتصاد

اسعار الدولار واليورو.. أسوأ أداء للعملة الخضراء

Lebanon 24
30-08-2023 | 07:15
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عوض الدولار الأميركي بعض الخسائر الحادة التي تكبدها في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات من سوق العمل تلمسا لمؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.09% إلى 103.64.

وتراجع المؤشر 0.39% الثلاثاء في أسوأ أداء يومي منذ شهر ونصف الشهر.

وزاد الدولار 0.23% إلى 146.205 ين. وانخفض اليورو 0.18% إلى 1.0860 دولار بعد زيادته 0.56% مساء.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.46%، ولم يطرأ عليه تغير يذكر في وقت لاحق من الجلسة وجرى تداوله مقابل 0.64775 دولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية انخفضت عملة بتكوين 0.94% إلى 27465 دولارا بعد صعودها بأكثر من ألفي دولار في الجلسة السابقة لتقترب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 28142 دولارا. (العربية)    
المصدر: العربية
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