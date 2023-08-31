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إقتصاد
الذهب قرب أعلى مستوى في شهر
Lebanon 24
31-08-2023
|
02:00
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ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر، إذ عزّزت مجموعة جديدة من البيانات الأميركية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخّم التي تصدر في وقت لاحق اليوم قد تعدّل هذه التوقعات.
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وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1945.40 دولاراً. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولاراً.
وعلى الرغم من مكاسب الذهب هذا الأسبوع فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري نحو واحد في المئة، إذ يتطلع الدولار إلى أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر وتستعد عوائد سندات الخزانة الأميركية لارتفاعها الشهري الرابع، بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.
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